Ginnastica: Le ginnaste della ritmica Gym più volte sul podio nei Campionati Gold

Da sn in piedi Vittone, Perrier, Marinone e in ginocchio Masoni e Antonacci (cliccare sull'immagine per avviare la gallery)

E' scesa in pedana domenica 13 ottobre, a Chivasso, la ginnastica ritmica della Gym-Aosta per due importanti competizioni individuali del circuito 'Gold', entrambe per le categorie 'junior' e 'senior'.

Si è trattato del Campionato Individuale con classifica assoluta su quattro attrezzi e del Campionato di Specialità con classifica per singolo attrezzo. Alla prima competizione hanno partecipato per la Gym-Aosta Sofia Sistilli, Agnese Poma, Beatrice Cozzolino, oltre a due ginnaste tesserate quest’anno con la Ritmica Piemonte, Cecilia Nuvolari e Sofia Righi; per la seconda competizione sono scese in pedana, per la Gym, Ginevra Vittone, Meredith Perrier, Federica Marinone, Giada Antonacci, Giulia Masoni, Giorgia Lucarelli e ancora Alessia Toscano, anche lei quest’anno tesserata Ritmica Piemonte.

Nella competizione con classifiche di specialità, ottimo il 3° posto di giornata e il 2° nella classifica finale di campionato per Meredith Perrier al cerchio per le 'junior 1', risultato che le garantisce la qualificazione all’interregionale Nord-Ovest con Lombardia e Liguria.

Sempre Perrier è poi giunta 9° alla palla. Nella stessa categoria, Ginevra Vittone è arrivata 5° al nastro e 6° alle clavette, attrezzo quest’ultimo che ha visto Federica Marinone giungere all’8° posto.

Nella categoria 'junior 2/3', Giulia Masoni è giunta 10° alle clavette, mentre ha conquistato il 5° posto alla palla; 11° posizione al cerchio per Giada Antonacci, che invece ha conquistato il 7° posto alla fune.

Infine nella categoria 'senior', grande exploit della ginnasta della Gym (tesserata Ritmica Piemonte) Alessia Toscano, che è salita due volte sul podio, 2° al cerchio e 3° alla palla, e ha ottenuto anche il 2° posto alle clavette nella classifica finale di campionato, qualificandosi a tutti gli attrezzi per l’interregionale; qualificazione raggiunta anche da Giorgia Lucarelli al cerchio con il suo 4° posto, completato da un 8° alla palla.

Nel Campionato Individuale, infine, con classifica assoluta su quattro attrezzi, la Gym-Aosta ha conquistato una vittoria e un 3° posto con due ginnaste tesserate quest’anno con la Ritmica Piemonte.

Nella categoria 'senior', grande vittoria di Cecilia Nuvolari, finalmente al massimo delle sue notevoli possibilità; non è stata da meno, nella categoria 'junior 1', Sofia Righi, salita sul 3° gradino del podio, dopo un lungo periodo di stop che l’ha tenuta lontana dalle pedane per tutto il 2018. Nella categoria 'junior 2', la Gym ha poi piazzato Sofia Sistilli al 5° posto e Agnese Poma (tesserata Gym ma proveniente da Torino) al 6° posto, mentre nella categoria “junior 3” Beatrice Cozzolino ha terminato la sua gara al 5° posto.