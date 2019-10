I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: L'Italia batte la Grecia 2 a 0 e si qualifica per Euro 2020. A Roma gli azzurri faticano per un'ora, poi trovano i gol della vittoria con Jorginho su rigore e Bernardeschi: obiettivo raggiunto con il settimo successo di fila nel girone.

Aperte le iscrizioni del Run Rome The Marathon, la maratona di Roma. La maratona mondiale va veloce con Eliud Kipchoge e l’Italia cambia passo: nasce Run Rome The Marathon. L’appuntamento è per il 29 marzo 2020 e per la maratona di Roma le novità vanno ben oltre la denominazione.

Gazzetta dello Sport - Italia, 2 a 0 alla Grecia e record, a Euro 2020 con tre turni di anticipo.Jorginho sblocca su rigore, raddoppia Bernardeschi. Azzurri poco brillanti, ma sempre a punteggio pieno: 7 su 7. E sono già sicuri del primo posto nel gruppo J

Formula 1, in qualifica doppietta Ferrari, pole Vettel, 2° Leclerc, Mercedes dietro. Forti raffiche nella zona del circuito giapponese e incidenti per Kubica e Magnussen. Out e polemico Kubica: "Non so se questo team faccia apposta a creare problemi ai suoi piloti"

Il Corriere dello Sp ort - Italia-Grecia 2 a 0, qualificazione a Euro 2020, Mancini da record. Gli azzurri vincono davanti ad un Olimpico pienissimo grazie ai gol di Jorginho (rigore) e Bernardeschi e si prendono il primo posto aritmetico nel girone.

Ranieri alla Sampdoria, è ufficiale; esordio contro la Roma. Il club blucerchiato ha annunciato l'arrivo dell'ex tecnico giallorosso, subito al confronto in campionato con la sua vecchia squadra