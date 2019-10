Endurance: Ottimo risultato di Alessia Lustrissy in Spagna

Grande soddisfazione per l'amazzone Alessia Lustrissy al V Raid Hipic Vic-Osona Trofeu Xevi Dachs di Endurance disputato questo week end in Spagna a Vic.

L'atleta, della scuderia ASD Cheval Ami, in sella a Deporto, ha conquistato un bel 11° posto nella CEIYJ2* di 120 km, con una media di 15,9 km/h raccogliendo il risultato migliore dei 4 binomi italiani presenti alla kermesse sportiva.

Nulla di fatto invece per l'amazzone Manila Bellei, tesserata per l’ASD Equi.libres du Mont Blanc, in sella a Pino di Chia, che ha dovuto fermarsi al 2° cancello veterinario.