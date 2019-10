I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Euro 2020, Ronaldo show. Il fuoriclasse della Juve brilla nel 3-0 del Portogallo al Lussemburgo con un super pallonetto. Inghilterra ko nel finale con la Repubblica Ceca, vittorie per Matuidi e Demiral con Francia e Turchia. Doppietta per l’atalantino Malinovsky.

Mancini, 'Italia a Euro 2020 per arrivare in fondo'. Le parole del ct della nazionale italiana in conferenza stampa alla vigilia della sfida di qualificazione agli Europei contro la Grecia: "Non sarà così semplice, dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante "

Gazzetta dello Sport - 'Fidatevi del Diavolo'; Boban a Trento, 'l'esonero di Giampaolo è una sconfitta ma Pioli non è una seconda scelta. Per il nuovo tecnico abbiamo valutato due situazioni, ma Stefano è un uomo forte, molto pragmatico'.

Cagliari, ultrà polacchi scatenati in centro dopo l'amichevole. Danni e due fermati. Circa 40-50 persone hanno lanciato bombe carta per le vie della città e preso di mira negozi e ristoranti. Due tifosi sono stati portati in Questura

Il Corriere dello Sp ort - Euro 2020, Ronaldo show fa il gol 699; Inghilterra ko. Il fuoriclasse della Juve a segno con un bellissimo pallonetto nel 3-0 del Portogallo al Lussemburgo, la Repubblica Ceca di Schick festeggia i tre punti contro Southgate. Francia ok con Giroud, l’Ucraina trascinata dall’atalantino Malinovsky.

Mancini carica l'Italia, 'vinciamo gli Europei, un trofeo manca da tanto'. Il ct della nazionale italiana in conferenza stampa alla vigilia della sfida di qualificazione agli Europei contro la Grecia: "Non sarà così semplice"