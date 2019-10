Sci alpino: Il gruppo Osservate Asiva in raduno a Saas Fee

Stage di velocità in vista dei prossimi impegni agonistici per il gruppo Osservate di Sci alpino, dal 13 al 17 ottobre, a Saas Fee in Svizzera, disposto dal direttore tecnico giovanile Massimo Carca.

Tra le convocate Elisa Pilar Lucchini, Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino), Carole Agnelli, Héloïse Edifizi, Sofia Brustia (Club de Ski), Alice Calaba (Sc Gressoney MR), Carlotta Nimue Welf (Cse); nello staff tecnico Franco Cadin.

Doppio appuntamento, invece, per la squadra di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, impegnata dal 14 al 16 ottobre a Hintertux (Austria) e dal 16 al 18 ottobre, a Soelden (Austria). Tra le altre, al lavoro ci saranno Federica Brignone (Cs Carabinieri), Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Roberta Midali (Cse); nello staff tecnico presente Luca Borgis.