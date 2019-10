Ciclismo: Grande attesa per la Gran Fondo Lombardia

Domenica 13 ottobre, il giorno dopo Il Lombardia NamedSport dei professionisti, Cantù ospiterà la Gran Fondo Il Lombardia.



2.400 gli amatori già iscritti pronti a misurarsi sul tracciato che prevede le impegnative salite di Sormano con il Muro e la Colma e del Ghisallo, prima di tornare a Cantù. Tra di essi circa la metà sarà straniero, pronto a godersi un weekend tra Cantù e il Lago di Como, immersi in un paesaggio unico ed un'atmosfera da Classica Monumento.





Così come Il Lombardia conclude la stagione delle grandi classiche in Europa, anche la Gran Fondo Il Lombardia fa scorrere i titoli di coda sul calendario delle prove amatoriali organizzate da RCS Sport/RCS Active Team.



Maggiori informazioni sul sito www.gflombardia.it



LA SCHEDA

Data: domenica, 13 ottobre 2019

Partenza: Cantù, ore 7.30

Arrivo: Cantù



PERCORSO

Gran Fondo Il Lombardia - 109,3 Km

Gran Fondo Il Lombardia / Variante senza Colma di Sormano - 111,6 Km



ISCRIZIONI ANCORA APERTE AL VILLAGGIO

Ancora 100 pettorali disponibili, iscrizioni ancora aperte fino alle ore alle 19.30 di oggi, presso il villaggio a Cantù in Piazzale di Corso Europa, dove sarà inoltre possibile seguire in diretta Il Lombardia NamedSport su un maxischermo.