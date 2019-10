Calcio: Eccellenza, Aygreville 'in secca' di acquisti ma primo in classifica

Rivoli Calcio e Stresa Sportiva sono i rispettivi avversari di Aygreville e PDHAE nella sesta giornata del campionato di calcio di Eccellenza girone A. La sfida si presenta semplice sulla carta per le Aquile, prime in classifica a 11 punti (tre vittorie e due pareggi) in coabitazione con il Borgovercelli; affrontano una formazione da due giornate priva dei suoi giocatori migliori, che con i cinque punti racimolati in altrettante partite rischia di fare brutta figura in terra valdostana. Tutt'altra musica per il PontDonnazHoneArnadEvançon, che in Piemonte affronta una paripunti (7) decisa al sorpasso.

Due vittorie e un pareggio sono un bottino magro per una formazione costruita - come dimostrano i sei acquisti estivi - per la promozione in serie D, e mister Ezio Rossi lo sa bene: una sconfitta potrebbe rappresentare l'anticamera dell'esonero.

Evenienza che non sfiora minimanente l'allenatore dell'Aygreville, Alberto Rizzo, indipendentemente dal risultato di domenica. Ad avvio campionato le ambizioni dei rossoneri erano di una stagione tranquilla, 'preparatoria' magari al salto di qualità tra uno o due anni. Si ritrovano a guidare una classifica e ci stanno provando gusto. La squadra, d'altronde, è affiatata: nessun acquisto nei mesi scorsi e men che meno in vista perchè, come ha più volte spiegato il ds Nunzio Santoro, 'il gruppo lavora bene, fa risultato e sconvolgerlo ora con innesti da chissà dove potrebbe fare più male che bene".