I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Euro 2020, vince l'Olanda di De Ligt, il Belgio ne fa nove a San Marino. Nel settimo turno delle Qualificazioni agli Europei 2020 gli "Oranje" riescono a vincere allo scadere e balzano in prima posizione. Successi larghi per la selezione di Dalic e i "Diavoli Rossi". Vittoria anche per la nazionale polacca di Szczesny.

Juve, la formazione ideale di Sarri, ecco le scelte del tecnico. Quasi tutti i giocatori della rosa sono già stati utilizzati. Nessuno si sente escluso, esuberi a parte: anche loro di livello top

Gazzetta dello Sport - Euro 2020, doppio Lukaku, Belgio primo qualificato. Olanda col brivido, bene Croazia e Russia. Gol pesante dell'altro interista Lazaro nel 3-1 dell'Austria su Israele. Doppietta per Elmas, Ilicic non basta alla Slovenia. La rete di Kucka permette alla Slovacchia di pareggiare col Galles

La Formula E sulle strade di Trento, Massa e Di Grassi accendono il Festival. Le due star protagoniste con le loro monoposto. Alle 15 la partenza da piazza delle Donne Lavoratrici. Poi l'arrivo al Muse e l'incontro col pubblico.

Il Corriere dello Sp ort - Euro 2020, il Belgio ne fa 9. La nazionale belga travolge San Marino ed è la prima qualificata ad Euro2020. Due gol per il calciatore del Napoli nella vittoria macedone contro la Slovenia. La Polonia trova il successo in Lettonia grazie alle tre reti dell'attaccante del Bayern. Vince anche l'Olanda, 3-1 all'Irlanda del Nord.

Roma, paura Kafu, dal Brasile arrivano accuse terribili. La polizia indaga su un presunto legame dell'ex calciatore di Roma e Milan con un'organizzazione criminale locale, la PCC. Secca smentita del giocatore, a poca distanza dalla tragedia familiare che lo ha colpito