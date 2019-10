Corsa in montagna: Xavier Chevrier convocato ai Mondiali argentini

Convocazione prestigiosa per il campione valdostano di ultratrail Xavier Chevrier. La Fidal conferma che ci sarà anche lui ai Mondiali di corsa in montagna in Argentina: il 15 novembre l'atleta di Nus correrà nelle 'distanze classiche' a Villa La Angostura e farà coppia con Cesare Maestri dell’Atletica Valli Bergamasche.

Nelle distanze classiche, gareggeranno 16 italiani:

Seniores Uomini: Alex Baldaccini e Nadir Cavagna (Atl. Valle Brembana), Xavier Chevrier e Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe).

Seniores Donne: Gaia Colli (Atl. Valle Brembana), Alice Gaggi (La Recastello Radici Group), Alessia Scaini (Atletica Saluzzo), Elisa Sortini (Atl. Alta Valtellina).

Under 20 uomini: Massimiliano Berti e <wbr></wbr>Luca Merli (S.A. Valchiese), Giacomo Bruno (<wbr></wbr>ASDP Atletica Pinerolo), Marco Zoldan (Atl. Rodengo Saiano Mico).

Under 20 donne: Anna Arnaudo (ASD Dragonero) Angela Mattevi (Atl. Valle di Cembra), Elisa Pastorelli (Atl. Lecco – Colombo Costruzioni), Giovanna Selva (Sport Project VCO).

I convocati per le distanze lunghe sono 9.

Uomini: Gabriele Bacchion (<wbr></wbr>Tornado), Luca Cagnati, <wbr></wbr>Alessandro Rambaldini (Atl. Valli Bergamasche Leffe), Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana), Fabio Ruga (La Recastello Radici Group).

Donne: Barbara Bani (Free-Zone), <wbr></wbr>Francesca Ghelfi (ASD Podistica Valle Varaita), Chiara Giovando (<wbr></wbr>Atletica Monterosa Fogu Arnad) e Silvia Rampazzo (Tornado).