Hockey ghiaccio: Il fine settimana dei Gladiators

L’agenda del weekend, che risente in parte dello sciopero della classe arbitrale. Per quanto riguarda le gare casalinghe, alla patinoire di Aosta, sono confermati:

- L’incontro di domani, sabato 12 ottobre, alle ore 17, in cui l’Under 17 sfiderà l’SV Kaltern/Caldaro;

- Il match di domenica 13 ottobre, alle ore 13, in cui l’Under 15 incontrerà i Valpellice Bulldogs;

Non si disputerà invece, con rinvio da definire, il turno di IHL Division 1 tra i Gladiators e l’HC Chiavenna, in calendario originariamente per domenica 13, alle 19.45, ad Aosta.

Quanto alle trasferte, le squadre “in viaggio” nel fine settimana saranno:

- La Under 13, sabato 12 ottobre, che alle 17.30 scenderà sul ghiaccio del centro sportivo di Casate, contro i padroni di casa dell’Hockey Como;

- La Under 9, che domenica 13 parteciperà al primo quadrangolare federale di categoria, a Pinerolo.