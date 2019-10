Basket: Serie D, bene la prima per l'Eteila contro il Domodossola

Prima partita di girone e prima vittoria nel campionato di serie D di basket, per l'Eteila Chez Drink che mercoledì 9 ottobre ha sconfitto il Domodossola per 81-72 trascinata da Artuso che di canestri ne ha chiusi 26.

Il primo quarto è stato chiuso in vantaggio dall'Eteila per 24 a 16; il secondo quarto è lo specchio del primo: aostani che gestiscono la partira e domesi che sbagliano troppo, finisce 43 a 35 per i valdostani.

Il terzo quarto inizia con l'Eteila aggredita dal Domodossola che si porta in vantaggio facilmente senza però fare i conti con Artuso, che nel tempo rimanente prima del riposo realizza 14 punti con il 100% di successo dei tiri a canestro, consentendo allo Chez Drink di chiudere il quarto in vantaggio 62 a 51.

Nell'ultimo quarto il Domodossola tenta il tutto per tutto approfittando della stanchezza degli eteliani (anche Artuso inizia a dar segni di cedimento) senza però riuscire a colmare il distacco.