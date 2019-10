Basket: Lo Chez Drink trionfa al Memorial Spadazzi di Domodossola

Si sono riaccesi i motori del basket valdostano; tutto il settore giovanile ha ripreso l’attività agonistica in vista dell’annata sportiva 2019/2020.

Quadrangolare importante per lo Chez Drink, che si è aggiudicato il Memorial Spadazzi a Domodossola. I valdostani di coach Mario Tardito in finale hanno avuto la meglio sui padroni di casa del Domodossola, che avevano battuto nettamente l'Omegna, al termine di una bella partita giocata ad alti ritmi con il punteggio di 72 a 70. In semifinale lo chez Drink aveva sconfitto il Victoria Novara con il punteggio di 62 a 55.

Formazione Chez Drink e referti: Plati 9, Artuso 12, Di Matteo 5, Frassy 8, D’Arrissi 15, Aiello , Cuneaz 1, Mimotti 3, Nicolet 1, Charles 5, Farina 3