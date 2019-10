Trail: Cavallo, Truc e Borzani al Vertical Mont Mary

Come l'anno scorso, saranno 350 gli atleti che domenica 13 ottobre correrranno la terza edizione dell’ATK Vertical del Mont Mary, gara che chiuderà il Défì Vertical 2019. L’ATK Vertical del Mont Mary prevede il K1000 da 4.600 metri con arrivo a Voltolan e il K2250 da 15 chilometri con arrivo in vetta al Mont Mary. Entrambe le gare partiranno alle 9 dallo stadio Comunale di St-Christophe mentre una terza gara, il K1500, partirà alle 9,30 da Parleaz per arrivare in cima al Mont Mary lungo un tracciato di 6.500 metri.

Assenti i vincitori dello scorso anno Nadir Maguet e il suo partner Damiano Lenzi, impegnati in un raduno della nazionale di scialpinismo, al via ci saranno però altri due big: Giuliano Cavallo e Simone Truc correranno infatti il K2250 a coppie, che tra le donne vedrà gareggiare la francese Corinne Favre e la 'valdoveneta' Lisa Borzani.