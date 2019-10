Calcio Tavolo: Asd Aosta sconfitta in finale all'Open Fisct Piemonte

Dopo aver inanellato una serie di vittorie nelle fasi preliminari, l'Asd Calcio Tavolo Aosta è stata sconfitta in finale nell’Open Fisct Subbuteo del Piemonte.

Nella prima fase finalista, la squadra di capitan Orlando Navarra è stata sconfitta dal Masterina Sanremo per 2 a 1 e dal TSC Stella Artois Milano per 3 a 1.

Finita in tabellone Cadetti, l’Aosta ha sconfitto ai quarti di finale il CCT Torino 2009 A per 4 a 0 e ha rifilato lo stesso punteggio alla squadra B del Toro. In finale gli aostani sono stati sconfitti dal Monferrato per 2 a 1.

Nel tabellone individuale Filippo Filippella ha passato il girone vincendo su Giancarlo Russo (3 a 0) e su Roberto Cancelli (4 a 0), poi è stato sconfitto da Marcello Bodin de Chatelard per 5 a 1 nel terzo incontro.