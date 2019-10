Bocce: Elisa Bulla della B.V. Helvetia vestirà l'azzurro

Dopo Gaia Falconieri e Gaia Gamba, un'altra giocatrice della bocciofila Bassa Valle Helvetia pronta a vestire la divisa della Nazionale. Elisa Bulla è stata infatti convocata in Azzurro dalla Federazione Italiana Bocce per la sfida contro la Francia a La-Cote-Saint-André sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Insieme a Elisa Bulla, partiranno per la Francia anche Valentina Avveduto, Marika Depetris, Giorgia Rebora, Valentina Basei, Angelica Setti, Serena Traversi e Caterina Venturini. Studentessa del quarto anno dell’ISILTP per operatori socio sanitari di Verrès. Elisa aveva partecipato agli stage durante la stagione e si era impegnata per mettersi in mostra e ottenere la convocazione.

Preparata in tutte le prove, tranne che in quelle veloci, la giocatrice dell'Helvetia eccelle nell’individuale, nel punto e nel tiro alternato. La passione di Elisa Bulla per le bocce gli è stata trasmessa dal nonno e dallo zio, ovvero Sergio e Andrea Péaquin, il primo ex presidente del Comitato regionale Federbocce e il secondo giocatore della Bassa Valle Helvetia e della Nitri.