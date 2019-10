I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE (copia 1)

Tuttosport: Dybala-Higuain show, la Juve stende l'Inter 2 a 1 e torna in testa. I bianconeri fermano la marcia dei nerazzurri e si impadroniscono della vetta della classifica. Finisce 2-1 nel segno di Higuain, decisivo come era stato il 28 aprile 2018 per il quarto scudetto della gestione Allegri. Stavolta è una squadra a immagine e somiglianza di Maurizio Sarri: pressing alto, fraseggi continui e avversario messo in difficoltà. Conte paga anche per l'uscita nel primo tempo di Sensi (problema muscolare, Italia a rischio) e cade per la prima volta in campionato dopo sei successi consecutivi.

Un buon Toro ferma il Napoli sullo 0 a 0 e riparte. Primo pari stagionale per i granata e prima gara chiusa senza subire gol: più luci che ombre, in un Toro ben disegnato da Mazzarri, eclettico secondo previsioni nel modificare a ripetizione lo spartito. Dopo lungo tempo si rivede in campo Iago Falque, subentrato al pari di Meité che, questa volta, entra con il giusto atteggiamento.

La Gazzetta dello Sport - Sinfonia Juve a San Siro, Dybala e Higuain stendono l'Inter. Bella partita e successo meritato per la squadra di Sarri, che viene fuori alla distanza. Tre gol argentini: la Joya, Lautaro su rigore e il Pipita, appena entrato.

Milan, Giampaolo resta in bilico, si valutano Spalletti, Ranieri e Pioli. La svolta non c'è stata, la vittoria non è bastata. Troppo rocambolesco, troppo casuale il successo sul Genoa a Marassi per definire archiviata la pratica allenatore.

Il Corriere dello Sport - Inter-Juve 1 a 2, i bianconeri si prendono la vetta. Decidono i gol di Dybala e Higuain, ai nerazzurri non basta Lautaro su rigore. Prima sconfitta in campionato per Conte.

Roma Cagliari 1 a 1, polemiche a pioggia sul rigore concesso ai sardi e Petrachi, 'gol di Kalinic era regolare, ci hanno scippato la partita'