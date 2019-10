Hockey ghiaccio: Hl 1; Di misura ma i Gladiators superano il Real Torino

HC Aosta Gladiators – HC Real Torino 4-3 (2-1, 1-1, 1-1)

HC Aosta Gladiators: Andrea Melotto, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Philippe Charles, Davide Baraldi, Michael Lattanzi, Stefano Sozzi, Pascal Blanc, André Guichardaz, Luca Baraldi, Claudio Dezoppis, Tommaso Luche, Nicolo' Bufacchi, Nicolò Napoli. Coach: Luca Lattanzi.

Marcatori: Michael Lattanzi (10:53), Andrea Melotto (11:44), Federico Bottani (38:07), Michael Lattanzi (42:49).

Dopo due partite, ordine ed equilibrio sembrano essere la cifra della formazione Senior per questa stagione. Una ricetta che, davanti al pubblico della Patinoire di Aosta, ha consentito di raccogliere il secondo successo consecutivo dall'inizio del campionato di IHL Division 1. Un risultato messo al sicuro all'ultimo minuto non senza qualche brivido, con i torinesi riusciti a rimontare lo svantaggio di due reti, i valdostani che hanno allungato di altre due e gli avversari ad andare in segno ancora una volta, con la sirena a mettere però fine alle danze ed assegnare i tre punti ai Gladiatori. Prossimo incontro, domenica 13 ottobre, quando ad Aosta arriverà un "cliente" parecchio serio, rappresentato dai lombardi dell'HC Chiavenna. La fase però è positiva e ci sarà da giocarsela.