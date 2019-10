Skiroll: Pellegrino e Laurent si impongono nella sprint di Feltre

Dopo un anno di pausa per l’annullamento dello scorso anno. Finalmente lo Sprint di Skiroll è ritornato sulla salita di Campo Giorgio con i migliori fondisti italiani e stranieri.

Attesissima la sfida Pellegrino/Bolsunov, questa volta sugli skiroll dopo essersi contesi titoli mondiali o olimpici sulla neve. Hanno offerto grande spettacolo, ma la sfida verrà rimandata a domani in quanto in finale il fortissimo atleta russo ha trovato la strada sbarrata dalla forte brigata di atleti italiani. Finale molto combattuta fino ai 20 metri dal traguardo dove l’allungo finale di Federico Pellegrino metteva dietro Daniele Serra e Maicol Rastelli, ottimo quarto Della Giacoma.



Fra le donne la fortissima Natalja Neprjaeva è stata vittima della rottura del bastoncino in semifinale e non ha potuto contrastare le altre avversarie.

In finale una strepitosa Greta Laurent porta a casa il suo primo successo davanti ad Alice Canclini e Cristina Pittin. Quarta la forte atleta Ukraina Kaminska.

Alla fine la coppia Pellegrino-Laurent uniti nella vita oggi uniti anche dal successo. Un’ottima conclusione per un’edizione da incorniciare, grazie ad un meteo perfetto e grazie ad un folto pubblico che ha seguito la gara dalle qualificazioni fino alle finali con grande entusiasmo.