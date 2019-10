Atletica: Buona esperienza a Forlì ai campionati italiani

I ragazzi che si sono guadagnati la divisa azzurra della rappresentativa regionale hanno vissuto una delle prime esperienze sportive importanti del loro percorso sportivo.

Da questa kermesse non sono giunti piazzamenti di spessore, ma merita evidenza il miglioramento, in questo appuntamento, di diversi primati personali, sprone per proseguire e impegnarsi e dare la scalata alle graduatorie nazionali di categoria. Nella classifica per regioni, la Valle d’Aosta si è classificata 20esima al maschile e 18esima al femminile, su 21 rappresentative; con il 18esimo posto nella combinata femminile+maschile.

Stilate anche classifiche di gruppo con la Valle d’Aosta che si è piazzata 18esima in velocità e ostacoli, 19esima in mezzofondo e marcia, 20esima nei salti, 19esima nei lanci e nelle prove multiple.

Femminile Mt 80 23a Valentina Capone (Calvesi) 10”88, serie extra Francesca Bastrentaz (Pont Donnas) 11”27, Sofia Rollandin (St-Christophe) 11”67; Mt 1000 19a Annet Alliod (S.Orso) 3’14”59 pp; Mt 2000 27a Sara Ed Dandaoui (Pont Donnas) 7’41”89;

Mt 80hs 18a Fabiana Caria (Cogne) 13”76 pp; Mt 300hs 22a Elisabetta Munari (Calvesi) 51”75;

Marcia 3000mt 16a Silvia Paris (Pont Donnas) 18’39”49 pp; Lungo 27a Rebecca Mercurio (Calvesi) 4m32; Triplo 23a Fabienne Brunod (Pont Donnas) 9m87;

Disco 23a Letizia Gagliardi (Cogne) 21m01 pp; Martello 14a Christine Dal Mut (Cogne) 33m66 pp; Giavellotto 28a Giulia Missana (St-Christophe) 18m94. Staffetta 4x100 17a Valle d’Aosta (Francesca Bastrentaz, Sofia Rollandin, Rebecca Mercurio, Valentina Capone) 53”50.

Maschile Mt 80 17° Francesco Campiti (Cogne) 9”66 pp, serie extra Luca Cipriano (Pont Donnas) 10”17; Mt 300 23° Emanuele Frau (Cogne) 39”74 pp;

Mt 1000 21° Tommaso Anrò (Cogne) 2’57”09; Mt 2000 25° Niccolò Chatillard (Cogne) 7’11”82;

Mt 300hs 19° Mael Faye (Cogne) 44”12; Lungo 23° Andrea Aresca (Cogne) 5m20 pp;

Martello 22° Laurent Plebs (Cogne) 28m23;

Staffetta 4x100 16esima Valle d’Aosta (Luca Cipriano, Mael Faye, Emanuele Frau, Francesco Campiti) 47”68.

Esathlon 19° Federico Vierin (Calvesi) 3114 punti – primato personale, 100hs 15”80 pp (622 punt), Alto 1m53 (573), Giavellotto 31m34 pp (488), Lungo 4m83 (466), Disco 20m66 (400), Mt 1000 3’01”05 (565) pp.