Calcio: Ecc A; L'aygreville guarda dall'alto in basso di Pdhae ancora messo ko

ECCELLENZA A

Aygreville e BorgoVercelli in cima alla classifica con 11 punti dopo 5 giornate: i valdostani passano 1-2 in casa Ro.ce e si confermano squadra molto temibile. I vercellesi hanno risposto sabato pomeriggio con il 2-1 (contestato) allo Stresa: il gol decisivo è arrivato infatti sugli sviluppi di un'azione che sembra fallosa sul portiere ospite Barantani. Di Rognone e Biano i gol del Borgo, che precede in classifica Accademia BorgoVercelli (magic moment, 0-2 al Pont), Borgaro (3-0 a La Pianese) e Baveno (doppio Salzano nel 2-0 all'Oleggio).

Oggi, però, è stata la giornata di Hamza Kerroumi del Rivoli: prima vittoria in campionato per la Ligato-band e incredibile 5-0 al Trino con quaterna in zona gol dell'ex Casale. Sigillo finale di Freda.

Sconfitta, invece, per la Pro Eureka: 0-2 Biellese con due gol dagli undici metri di Cabrini.

ECCELLENZA B

E' ancora una volta la Pro Dronero a guardare tutti dall'alto: 4-1 all'Atletico Torino (in settimana esonerato Macrì per Fanelli). Seguono i tortonesi dell'Hsl Derthona (0-2 a Centallo, Manasiev e Russo in gol) e Pinerolo (1-1 col Benarzole). Da segnalare la perentoria risposta del Chisola col nuovo tecnico Nisticò: 3-0 all'Asti, doppietta di Rizq.

Per il Vanchiglia 1-1 in casa Moretta (D'Onofrio e Modini in rete), la Cbs viene invece beffata da Cimino del Castellazzo nel finale (1-0).

PROMOZIONE B

L'Alpignano va avanti a Volpiano ma viene raggiunto sull'1-1, mantendo la vetta. C'è però un'altra squadra scatenata a 11 punti: è la Nolese, che batte 2-1 il Quincitava col duo Novero-Causin.

Occhio però a chi insegue: a 10 punti c'è il duo Settimo-Rivarolese. La squadra di Piazzoli vince 1-3 ad Ivrea (bis di Piroli e Pozzana), mentre la Rivarolese batte un Lascaris che ancora non decolla 1-2 (Soncini e Sicca).

Salgono e conquistano tre punti Bsr Grugliasco, Charvensod e Banchette, mentre il Venaria aggrava la crisi del San Mauro (4-0).

PROMOZIONE C

Barison più Barbero: respira aria di altissima classifica il Villafranca di Caputo, che passa 1-2 in rimonta a Carmagnola. Risultato pesantissimo e vetta della classifica assieme all'Albese, che vince 0-1 a Cavour con un gol di Cerutti.

Inseguono Busca (oggi sconfitta 1-0 in casa Valle Varaita) e Pancalieri Castagnole (vittoria 0-2 a Piscina, in rete Forneris e Deasti).

PROMOZIONE D

Dopo l'1-1 contro la Santostefanese il Lucento tiene la testa della classifica a +1 sull'Acqui (3-2 all'Arquatese, che vinceva 0-2) e +2 su Valenzana e (2-2 con la Gaviese) e Pro Villafranca (1-1 con il Carrara).

Primo punto stagionale per il Barcanova (1-1 con l'Ovadese), mentre il Mirafiori è in crisi: oggi 0-4 del Trofarello e doppietta di Mainardi. 1-1 tra Cit Turin e Pozzomaina, perde 1-0 il San Giacomo Chieri in casa Asca.

PRIMA CATEGORIA (AGGIORNAMENTI IN SETTIMANA)

Cinque su cinque per il Valdruento di Bonafede nel girone C! L'1-3 al Corio (doppietta di Mastrorosa e D'Agostino) è l'ennesimo successo druentino: è già +5 sul Gassino.

Nel girone D, in attesa della gara dello Sporting Cenisia, il Pianezza mette la freccia: 1-3 al Cenisia. Subito dietro lo Spazio Talent (11 punti) fa 2-2 a Caselette, mentre il Bacigalupo a quota 10 vince 3-0 contro il Rapid. Successi interni per Pro Collegno e Venaus (valsusini col turbo, gol di Caffo, 2 Favro e Bailo e anche un rigore sbagliato contro il Barracuda).

Nel girone E a punteggio pieno anche il Villar Perosa, che va sotto 0-1 contro l'Atletico Racconigi e poi lo supera 3-1. Inseguono Spartak e Orbassano.

