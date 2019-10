Calcio Tavolo: Colpo dell'Asd Aosta che tessera il lombardo Maiandi

L'attività di mercato di Paolo Ciboldi, direttore sportivo dell'Asd Calcio Tavolo Aosta, aggiunge n altro tassello alla rosa della squadra valdostana e tessera Fabrizio Maiandi per la stagione agonistica 2019-2020.

Ex giocatore dei Flickers Milano, Maiandi era svincolato ed ha accolto con entusiasmo la proposta di unirsi al team del presidente Orlando Navarra in questa stagione agonistica.

Giocatore versatile utilizzabile sia per il Calcio Tavolo che per il Subbuteo tradizionale, ha nel suo palmares molti piazzamenti in tornei nazionali e la vittoria nel Tabellone Cadetti del Challenge Super 9 a Cremona e del Torneo Open 'XXI Città di Bergamo' nel 2017, del Torneo Internazionale di Natale di Milano nel 2009. Nel 2017 ha rappresentato la Regione Lombardia ai Campionati Italiani Individuale Categoria Subbuteo. Ha vestito la maglia del CT Castano dal 2009 al 2012 e quella dei Flickers Milano con cui ha giocato dal 2013 al 2019.

Maiandi andrà a rinforzare soprattutto la squadra di calcio tavolo che, dopo la promozione ottenuta lo scorso anno a Cormons (Gorizia), sarà impegnata in questa stagione agonistica nel Campionato a Squadre di Serie C. Esordirà domenica 6 ottobre all’Open FISCT del Piemonte che si svolgerà a Casale Monferrato.