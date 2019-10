Calcio a 5: A2, ancora sconfitta l'Aosta 511 di Rodrigo Rosa

Due partite e due sconfitte in due giorni. Iniziato male, continua peggio il cammino dell'Aosta 511 di calcio a 5 nel campionato A2: il Futsal Villorba sabato 5 ottobre ha spadroneggiato sul campo del Montfleuri vincendo per 4 a 1 sui frastornati padroni di casa, che restano a 0 punti in classifica.

A passare in vantaggio è stato l'Aosta dopo solo 18″di gioco con Zatsuga Monteiro. Per i trevigiani pareggia poco dopo Vailati Canta e il primo tempo finisce sull'1 a 1.

Nella ripresa, il Villorba fa la partita: segna Mazzon, poi Fea fa autogol e dopo pochi minuti Mazzon sigla la doppietta. L'Aosta ha l'occasione di avviare la rimonta ma Venier para il rigore calciato male da Rosa e su rossoneri cala definitivamente il buio.

Formazione Aosta 511: Belmonte, Calli, Da Silva, Mascherona, Zatsuga, Fea, Grange, Pettinari, Rosa, Pellegrino, Berthod.