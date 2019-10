I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juventus, Marchisio si ritira, 'ho coronato un sogno'. All'Allianz Stadium l'ex centrocampista bianconero dà l'addio al calcio giocato a soli 33 anni: "Non importa l'età, ma come ci si sente". E il rimpianto: "Avrei voluto vincere la Champions".

Europa League, Lazio, Milinkovic Savic e Immobile ribaltano il Rennes, 2 a 1 all'Olimpico. La Roma fermata sull'1 a 1 dal Wolfsberger

La Gazzetta dello Sport - MotoGp, brutta caduta per Marquez, è in ospedale per controlli. Sul finire del primo turno di libere il campione del mondo è stato sbalzato dalla sua Honda, che si è distrutta. Il pilota è rimasto a lungo dolorante per terra. In corso accertamenti, ma c'è ottimismo: Marc potrebbe già scendere in pista per le seconde libere.

La Lazio ribalta il Rennes, Milinkovic e Immobile firmano il 2 a 1. La squadra di Inzaghi va sotto all’inizio della ripresa dopo una prima parte di gara molto modesta, pareggia Milinkovic, da poco entrato, con un bel rasoterra al centro dell’area, decide un colpo di testa perfetto di Immobile

Il Corriere dello Sport: Europa League, Lazio-Rennes 2 a 1. I biancocelesti battono i francesi grazie ai gol del centrocampista (63') e dell'attaccante (75') ribaltando il gol realizzato da Morel al 55' e interrompendo una serie di cinque ko di fila in Europa League: nella classifica del girone E la squadra di Inzaghi sale a tre punti agganciando il Cluj (battuto 2-0 dal Celtic).

Spinazzola illude la Roma. Solo un pari per 1 a 1 a Graz: sblocca un gol del terzino, nella ripresa Liendl toglie la vittoria alla squadra di Fonseca, che resta comunque in testa insieme con gli austriaci