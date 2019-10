Rafting: Sulle rapide del Brenta il campionato italiano

In palio, per tutte le categorie, i titoli italiani assoluti della specialità Slalom, mentre per le categorie Allievi, Cadetti e Disabili sono in palio i titoli della Discesa.

Inoltre l’appuntamento sul Brenta assegna anche i titoli italiani assoluti Slalom dell’Hydrospeed, specialità che dal 2015 fa parte della Federazione Italiana Rafting, mentre le categorie Under 19, Under 23, Senior e Master del Rafting saranno impegnate nella prova di Coppa Italia.

Una serie di gare impegnative per un evento indetto dalla Federazione Italiana Rafting e organizzato da Ivan Team S.a.s. di Ivan Pontarollo Camp; C. e dal Valbrenta Team A.S.D. Il programma prevede il via alle gare sabato 5 ottobre alle 14.30 con le gara di Slalom a Valstagna (pochi chilometri a monte di Solagna) dove si trova uno dei pochi campi di Slalom fissi in Italia.

Domenica con il via fissato alle 11.00 il via alle gare della specialità Discesa sul percorso di II° e III° grado (su una scala di difficoltà che ha come massimo il VI° grado) da Valstagna a Solagna, con traguardo e successiva cerimonia di premiazione presso la base di uno degli organizzatori, l’Ivan Team che ha come club house la “Casa sul Fiume” una struttura che ospita anche un museo-laboratorio sulle particolarità del territorio del “Canale di Brenta” ricava in un edificio del XIV secolo perfettamente restaurato.