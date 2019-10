Golf: Tre giovani valdostani alla finale nazionale Saranno Famosi 2019

"Una grande esperienza che permetterà loro, ancora una volta, di mettere in evidenza il loro carisma e la loro tenacia che ha permesso di raccogliere i frutti di una stagione impegnativa e ricca di soddisfazioni”. Ennio Subet, Responsabile Club dei Giovani 2019 del Golf Club Arsanieres, commenta così la partecipazione dei tre giovani golfisti che partecipano sabato e domenica alla finale nazionale del torneo ‘Saranno Fammosi 2019.

I giovani sono sempre stati una parte essenziale della vita sociale sportiva del golf club Aosta Arsanières che ne incentiva e promuove la pratica attraverso il Club dei Giovani in età compresa tra i 5 e i 16 anni.

“Il nostro obiettivo – spiega ancora Subet, raggiunto telefonicamente mentre si recava a Rapallo ad accompagnare Lorenzo Bottoglia, Emanuele Giachino e Alessandro Subet, alla finale - è abbinare al giusto impegno tecnico anche un sano ed organizzato divertimento all’aria aperta da offrire ai ragazzi”.

Il progetto è attuato in collaborazione e sinergia con il Comitato Regionale della Federazione Italiana Golf, rivolto in particolar modo ai 19 giovani iscritti.

Per concludere al meglio la stagione agonistica iniziata in primavera, sotto l’occhio attento del maestro federale Alessandro Napoli, nato anch’esso golfisticamente nel circolo della Comba Freide, si è svolta mercoledì 2 ottobre la gara sociale che si è sviluppata, per gli atleti in possesso di handicap.

Sul percorso a nove buche e per quelli non abilitati in una gara di 3 buche, una di approcci e una di Putting green.

Questi risultati: Gara 9 buche stableford:

Gara 9 buche stableford:1° Lordo Lorenzo Bottoglia 14 punti1° Netto Giachino Emanuele con 19 punti2° Netto Subet Alessandro con 19 punti3° Netto Pasquon Riccardo con 14 punti4° Netto Bosco Mattia con 14 punti5° Netto Marcoz André con 11 punti6° Netto Rosset Filippo con 7 puntiGara 3 buche1° Jacquin Vincent2° De Franceschi Annouk3° Deffeyes GaiaGara approcci1° Deffeyes AsiaGara Putting Green1° Deffeyes Viola2° Jacquin Raphael