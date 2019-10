Motociclismo: Domenica 6 in piazza Chanoux la festa delle due ruote a motore

Torna per la quinta volta in piazza Chanoux ad Aosta "Moto in piazza", manifestazione statica organizzata dal'ASD Starcross MX Verrès. Quest’anno l’evento è stato anticipato a domenica 6 ottobre. Anche in questa edizione, grazie a tutti gli amanti delle dure ruote ‘non solo le tassellate’ ci sarà un'esposizione che ricrea l'ambiente delle gare di motocross (gare che purtroppo possono svolgersi solo fuori Valle in quanto in regione non c'è una pista di motocross).

Lo scopo è di sensibilizzare le amministrazioni valdostane al fine di individuare un luogo dove poter svolgere l'attività sportiva di motocross in sicurezza. Come gli anni precedenti, per la solidarietà mostrata dalle altre associazioni sportive e dilettantistiche, dal Vespa Club Aosta e da tutti i motociclisti che parteciperanno saranno esposte in piazza moto da cross d'epoca, da enduro, da trial e sarà possibile ammirare il mondo dei motori su due ruote.

Sarà presente in piazza Chanoux anche Luca Figerod impegnato nel campionato CRV (Campionato Regionale Velocità). Ci saranno anche i volontari della CRI Aosta che, nel corso dell'evento, faranno due simulazioni di intervento in caso di sinistro stradale e/o in caso di incidente in un campo di gara. Lo scopo è sensibilizzare le persone all'importanza del primo soccorso in caso di incidente (che sia su strada o in circuiti omologati).

Da piazza Chanoux Radio Proposta manderà in onda una diretta dalle 14 e intervisterà i piloti impegnati nei vari campionati off road e i partecipanti alla manifestazione. In alcune ore della giornata, per l’interessamento della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ci sarà la possibilità per i bambini di provare le moto da trial elettriche. La manifestazione avrà inizio alle 10.00 fino alle 17.00-17.30 Per maggiori info maila starcrossmxverres@gmail.com o contattare il numero 3391951207

I partecipanti metteranno a disposizione le loro conoscenze e saranno disponibili per rispondere alle domande di tutte le persone che vorranno saperne di più.

L'evento è gratuito e ha come unico scopo promuovere lo sport del fuori strada.