STASERA COPPA ECCELLENZA/PROMOZIONE - In campo il Pdhae, ecco le gare

ECCELLENZA - OTTAVI DI FINALE

E' tempo di ottavi di finale in Coppa Eccellenza. Due sfide di lusso: la Pro Eureka ospita il Borgaro, che vuole rifarsi dopo la sconfitta per 1-0 in campionato in casa Aygreville, mentre il Pinerolo torna ad ospitare la Cbs (in campionato 3-0 per i pinerolesi, ma gli ospiti non avevano affatto sfigurato prima di subire gli ultimi due gol). La Cbs si presenta tra l'altro al match dopo aver battuto 2-1 il Chisola e avendo eliminato in questa competizione il Vanchiglia con una splendida rimonta. Il Pdhae in casa incontra la Fulgor Valdengo

BAVENO-OLEGGIO

LG TRINO-ROMENTINESE CERANO

PONT DONNAZ-FULGOR VALDENGO

PRO EUREKA-BORGARO

PINEROLO-CBS

CHISOLA-CORNELIANO ROERO

PRO DRONERO-OLMO

CANELLI-HSL DERTHONA

COPPA PROMOZIONE - SEDICESIMI

Tanti match interessanti anche in Promozione e molti derby nel torinese. La competizione è arrivata ai 16esimi di finale. Ecco le gare in programma stasera alle 20.30.

JUVE DOMO-OMEGNA

ARONA-SPARTA NOVARA

VALDUGGIA-BRIGA

SANTHIA'-COSSATO

IVREA 1905-QUINCITAVA

SETTIMO-RIVAROLESE

NOLESE-VENARIA

ALPIGNANO-UNION BUSSOLENO

NICHELINO HESPERIA-PANCALIERI CAST.

VILLAFRANCA-CAVOUR

VALLE VARAITA-PEDONA

ALBESE-SOMMARIVA

LUCENTO-POZZOMAINA

SG CHIERI-CIT TURIN

SANTOSTEFANESE-ACQUI

VALENZANA MADO-ARQUATESE