Calcio in lutto, è morto Giorgio Squinzi presidente del Sassuolo e leader della Mapei

Lo sport italiano e il mondo dell'imprenditoria in lutto per la morte di Giorgio Squinzi. Amministratore unico di Mapei e presidente di Confindustria dal 2012 al 2016, Squinzi che era anche un chimico oltre che imprenditore, aveva costruito la sua fama partendo da una lunga gavetta. Nato a Cisano Bergamasco nel 1943 - aveva 76 anni - era malato da tempo.

Grande tifoso del Milan, dal 2002 era proprietario del Sassuolo (città dove ha sede il cuore produttivo della sua azienda), garantendo al club stabilmente la Serie A e una storica partecipazione all'Europa League nella stagione 2016/2017.

Il suo gruppo ha sponsorizzato per dieci anni la squadra professionistica Mapei-Quick Step, con la quale ha vinto quasi tutto. Secondo molti, è stato proprio lui a rivoluzionare il mondo delle due ruote in Italia e la sua Mapei rimarrà nella storia come una delle squadre più forti, lanciando atleti del calibro di Bettini, Ballerini e Museeuw tra gli altri.

Squinzi è mancato nel tardo pomeriggio all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da un paio di settimane a causa del peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo.