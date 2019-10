Atletica: Buoni risultati dei Esordienti della Cogne alla sfida del Tesolin

Triathlon EF6

Bronzo tra le piccole per Aurora Fazari, che si distingue per il getto e per il lungo, mentre Maria Navarretta è quinta, ma è la migliore di categoria sui 400m.

Triathlon EF8

Sophie Mochet è nona, con un bel secondo posto nel salto in lungo, misura 2.98m. Elisa Framarin si classifica 13a mettendosi in mostra nel getto del peso dove è sesta con 10.92m.

Triathlon EM8

Gabriel Jorioz si piazza in 14a posizione, con un discreto getto del peso; Nicolò Varone conclude 18°

Triathlon EF10

Da segnalare il quarto posto di Irene Vuillermoz tra le EF10 (EFA) con un bel secondo posto sui 50 ostacoli con il tempo di 9.0 ed un terzo sui 600m in 2.03.4.

Bene anche Amelie Tognonato, sesta con gare regolari, decima Asia Fazari, nelle posizioni dalla 13 alla 15 Ludovica Bellini, Letizia Saba e Francesca Milani, tutte brave sui 600m, con Francesca grintosa quarta.

Brave anche le altre otto amiche in verde, dalla 17a posizione in poi, nell'ordine: Eleonora Zoja, Giulia Framarin, Sylvie Vallet, Yasmine Lucianò quinta nel peso, Nicole Dal Mut, Dorotea Piangerelli, Giulia Varone ed Elisabetta Berlier.

Triathlon EM10

Nella categoria EM10 Gabriele Bellini è ottavo, con un bel lancio del vortex che lo vede terzo con 30.94m, mentre Davide Savoia è 10°, con gare regolari.