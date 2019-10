Calcio: Prom/B; Charvensod ko ad Alpignano 0-3

Alpignano: Santesso, Mannai, Cavaglieri, Durante, Ferretti, Zotta, Trombin, Chiazzolino, Pivesso, Ammendolea, Vanin. All.: Nastasi. Subentrati: Parretta per Zotta, Viano per Trombin, De Martiis per Pivesso, Signoriello per Durante, Pacchiardo per Ammendolea. A disp.: Oliva, Quaglia, Moussissa, Palma.

Vda Charvensod: Shrkeli, Carpentieri, Salvadori, Pesa, Vuillermoz X., Joly, Caminiti, Menegazzi, Thomain, D'Herin, Daricou. All.: Fermanelli. Subentrati: Caminiti per Daricou, Rollet per Pesa, Vuillermoz D. per Caminiti, Monetta per Salvadori, Cavallero per Carpentieri. A disp.: Colacoci.

Reti: 12' Pivesso, 17' Ammendolea, 45' st Viano.

Quattro giornate e un piccolo segnale alla classifica. L'Alpignano prende la vetta togliendola al Volpiano, sconfitto 2-1 da un ottimo Settimo. E così la squadra di Nastasi, che batte 3-0 lo Charvensod, rivede il primo posto dopo un 2018/2019 di assestamento in Promozione.

Il blocco funziona: confermato mister Nastasi in panchina, il ds Gaudio Pucci ha piazzato colpi importanti come quelli relativi a Pivesso in attacco (si parla già la lingua del gol con Ammendolea, scatenati entrambi) e Chiazzolino in mezzo al campo. Vicino a loro le grandi certezze: Ferretti, Durante, Vanin.

Ci sono poi i giovani a dare il surplus alla squadra: il 2000 Viano, a segno contro lo Charvensod, il portiere Santesso (2000), Zotta e Trombin (2000, spesso titolari), il 2001 Cavaglieri (oltre 300 minuti giocati fin qui), bomber De Martiis (2001, anche lui già a segno), Moussissa, Parretta, Signoriello, Quaglia, Palma...

Insomma, sono tante le soluzioni per il tecnico Nastasi, che intanto si gode il primato in attesa di affrontare proprio il Volpiano domenica prossima e poi Ivrea Calcio e Caselle.

