La Palestra Olimpia riapre le porte per i corsi

Alla Ginnastica Olimpia l’attività agonistica non si ferma mai - domenica si ricomincia con le gare, ma gli allenamenti sono proseguiti intensamente tutta l’estate - e con la ripresa delle scuole ripartono anche i corsi propedeutici. Sabato 5 ottobre - dalle 9 alle 12 - bimbi e bimbe potranno fare una prova gratuita presso la palestra Olimpia di via Volontari del Sangue 8.

La settimana successiva inizieranno i corsi per tutte le età: miniginnastica, ginnastica artistica maschile e femminile, ginnastica dolce, ginnastica per adulti e i corsi di acrobatica e parkour per ragazzi e ragazze. In tutte le sedi sarà possibile frequentare due lezioni di prova.

Elenco completo dei corsi:

Aosta Palestra Olimpia - via Volontari del Sangue

Miniginnastica 3-4 anni: sabato 11.00-12.00

Miniginnastica 4-5 anni: sabato 10.30-12.00

Ginnastica artistica femminile 6-10 anni: sabato 9.00-11.00

Ginnastica artistica maschile 6-10 anni: sabato 9.00-10.30

Acrobatica 9-14 anni: mercoledì 15.00-16.30

Acrobatica e Parkour 15+ anni: venerdì 20.15-21.45

Ginnastica per Adulti: lunedì e mercoledì 20.30-22.00

Ginnastica Dolce: martedì e venerdì 10-11 Aosta

Palestra Magistrali - via Garibaldi (di fronte alla Cittadella)

Miniginnastica 3-5 anni: mercoledì 17.00-18.30

Ginnastica artistica 6-10 anni: mercoledì 17.00-19.00

Saint Marcel Miniginnastica 3-5 anni: venerdì 17.00-18.00

Ginnastica artistica 6-10 anni: venerdì 18.00-19.30

Introd Ginnastica artistica 6-10 anni: venerdì 17-18.30

Saint Pierre Ginnastica per Adulti: martedì e giovedì 18.00-19.00

Cogne Miniginnastica 3-5 anni: giovedì 17.00-18.00

Ginnastica artistica 6-10 anni: giovedì 18.00-19.30

Per informazioni: Sarah 320.0866399 - Maya 347.8937168 - info@olimpia.vda.it -Facebook: Olimpia Aosta ShB