Hochey ghiaccio: Palaghiaccio di Aosta indigesto al Foxes Bolzano

HC Aosta Gladiators – HCB Foxes Bolzano 5-1 (2-0, 1-0, 2-1)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Federico Paternoster, Marco Olivo, Alessia Gisonna, Nicholas Gianni, Philippe Charles, Marta Mazzocchi, Alessandro Minniti, Daniele Doriguzzi Toia, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Davide Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, David Cicchetti, Andrea Gesumaria. Coach: Luca Giovinazzo/Davide Baraldi.

Marcatori: Nicolò Fanelli (6:09), Nicholas Gianni (9:48), Davide Gerbi (39:58), Nathan Garau (48:37), David Cicchetti (51:25).

Continua a pieno punteggio la marcia dell'Under 17 nel campionato maschile di categoria. L'esordio casalingo, dopo due turni di trasferta, è stata prova convincente, in cui i nostri hanno mostrato armonia e, soprattutto, quella carica di agonismo che li ha portati a non lasciar scendere la tensione, fino all'ultima sirena. Due reti nel primo drittel, una nel secondo e i nostri non sono passati a gestire il risultato, ma hanno continuato a spingere: ne sono arrivate altre due nel terzo, quando anche i bolzanini sono riusciti a segnare. Un 5-1 che carica di morale per il futuro: il prossimo appuntamento sarà di nuovo in trasferta. Sabato 5 ottobre, alle 17, a Gardena, contro i padroni di casa dell'HC Gherdeina. La corsa è lanciata, c'è da tenere duro affinché continui così.