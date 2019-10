Trail: Il lombardo Omar Zanetti e Charlotte Bonin dominano ForTen 2019

In 178 si sono presentati domenica 29 settembre ai nastri di partenza della ForTen, la gara di running promozionale di 10 km nei Comuni di Hône e di Bard organizzata dall’Associazione Forte di Bard e dall’Atletica Monterosa Giuseppe e Mauro Fogu Arnad. Il finale ha visto un avvincente testa a testa: il primo posto assoluto è stato conquistato da Omar Zanetti, dell’Asd Atletica Sarnico che ha chiuso con un tempo di 38’ e 24’’, staccando di una manciata di centesimi il valdostano Mikael Mongiovetto, della Polisportiva Sant’Orso Aosta, secondo con 38’ e 57’’.

Nel 2018 Stefano Guidotti Icardi del Cus Torino vinse con un tempo di 37’ e 50’’. Terzo posto per Alberto Norbiato dell’Apd Pont-Saint-Martin (39’ e 09’’), seguito al quarto da Giorgio Ioppolo della Polisportiva Sant’Orso (39’ e 38’’). Al quinto si conferma Matteo Savin dell’Apd Pont-Saint-Martin con 40’ e 17’’.

Tra le donne, vittoria di Charlotte Bonin dell’Atletica Calvesi che ha chiuso con un tempo di 41’ e 44’’. Al secondo posto non distante, Federica Barailler dell’Apd Pont-Saint-Martin (42’ e 33’’). Terza Stefania Canale, prima alla ForTen 2017, con un tempo di 44’ e 54’’. Al quarto posto si è piazzata Valeria Poli dell’Apd Pont-Saint-Martin (46’ e 39’’), quinta Marcella Pont della Polisportiva Sant’Orso (49’ e 01’’).

Nella camminata a passo libero si è imposto invece tra i maschi Jean Xavier Villanese, per le femmine Anna Mosca. Nella classifica per società primo posto per la Polisportiva Sant’Orso Aosta per gli uomini e l’Apd Pont-Saint-Martin per le donne.

I primi tre assoluti maschili e femmili e coloro che si sono meglio classificati alla ForTen e hanno partecipato anche al Monte Rosa Walser Trail 2019, hanno vinto di diritto la wild card per la la 20 km del Monte Rosa Walser Trail del 2020: si tratta di Charlotte Bonin, Federica Barailler, Stefania Canale, Omar Zanetti, Mikael Mongiovetto, Alberto Norbiato, Marco Enrietti, Andrea Zublena e Marcella Pont.

L'evento è stato promosso dall'Associazione Forte di Bard in sinergia con le Amministrazioni comunali di Hône e di Bard, l'Atletica Monterosa-Giuseppe e Mauro Fogu Arnad e numerosi partner commerciali.

Le classifiche complete