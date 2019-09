Equitazione: Tanti podi per i cavalieri e le amazzoni valdostani

L’ASD San Maurizio è stata impegnata con i propri atleti nel concorso di salto ostacoli a Etrea (Busto Arsizio). Bel risultato per Vittoria Ardizzone in sella a Lady che ha vinto nella C110, debuttando poi in C115 dove ha raccolto un 20° posto. Bene anche Cappello Martina che in sella a Stefany ha raccolto ottimo 1° posto ex aequo in LB80. Sempre sul primo scalino del podio anche Lozzia Jasmine con il 1° piazzamento in L60 in sella a Brivido dell’Eden.

Alessia Lustrissy

Per l’Endurance i due circoli ippici ASD Equi.Libres du Mont Blanc e Cheval-Ami ASD hanno preso parte alla 4° Tappa di Campionato regionale Pony Endurance Piemonte di Mottalciata (Biella).

Per l’Equi.Libres du Mont Blanc, circolo guidato dal tecnico Katia Lafarge, nella categoria Pony Avviamento (2,5 km): 3° posto per Castelnuovo Hélène su Rufie. Nella categoria Pony B (7,5 km): 4° posto per Rocher Lisa su Rufie e 5° posto per Barmasse Murielle su Apollon.

Nella categoria Pony Elite (10 km): 4à posto per Pisano Giorgia su Hefiin; 5° posto per Gastaldi Ludovica su Nahor Lunarabians e 7° posto per Gontier Emilie su Apollon.

Per Cheval-Ami ASD, compagine guidata dal tecnico Veronica Revel, nella categoria pony élite 10 km il podio è stato tutto di casa: 1° posto per Emile Domaine su Crash (cavallo che ha ottenuto anche la Best Condition) , 2° posto per Arianna Stuffer su Navar Wad e 3° posto per Nicole Ghignone su Quarzo.