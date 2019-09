Ginnastica: Gym-Aosta parte con il botto nel campionato gold

La nuova stagione agonistica per la ginnastica ritmica targata Gym-Aosta è iniziata con un doppio botto. In questo fine settimana ci sono stati 2 appuntamenti importanti, entrambi a Valenza: si è trattato della 1° prova del “Campionato di Specialità Gold” per le categorie “junior” e “senior” e della 1° prova dell’ “Individuale Gold Allieve”.

Sono state ben 11 le ginnaste della Gym a scendere in pedana, accompagnate dalle tecniche Elena Bétemps, Stèphanie Stranges, Giorgia Righi e Valentina Lampis. Sabato hanno gareggiato nella specialità le ginnaste più grandi ed è stata subito vittoria con il 1° posto tra le senior di Alessia Toscano alle clavette.

La ginnasta della Gym, quest’anno tesserata per la Ritmica Piemonte, ha conquistato anche uno splendido 2° posto al cerchio.

Nella stessa categoria, Giorgia Lucarelli è giunta 9° al cerchio e 5° alla palla. Tra le junior1, splendido 2° posto di Meredith Perrier al cerchio, con una 8° posizione alla palla, mentre Ginevra Vittone è giunta 6° sia alla fune che alle clavette.

Nella categoria junior2, Giada Antonacci ha conquistato il 9° posto al cerchio e il 10° alle clavette, mentre tra le junior3 Giulia Masoni è giunta 4° alla palla e 7° alle clavette. Domenica è stata la volta delle allieve nel “Campionato Individuale Gold”, con classifica assoluta su 3 attrezzi.

E qui, nella categoria A1, c’è stato il capolavoro di Ginevra Pascarella, fantastica vincitrice con il totale di 32.00, seguita al 9° posto dalla compagna Elodie Godioz (pt. 22.05) e al 14° da Emma Chiabotto (pt. 17.25). Tutte e tre le ginnaste si sono esibite a corpo libero, fune e palla.

Nella categoria A2, infine, Ilaria Venturotti è giunta al 6° posto (pt. 23.40) e la compagna Giada Pace al 13° (pt. 14.85). Tutte e due le ginnaste hanno gareggiato a corpo libero, fune e cerchio.