TUTTI I RISULTATI - Eccellenza: comandano Aygreville, Borgo e Pro Dronero. Decollo Alpignano e Lucento

ECCELLENZA A

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Aygreville e BorgoVercelli in testa al gruppo dopo la quarta giornata. I valdostani superano 1-0 con Brunod il Borgaro e cade anche il Pont Donnaz in casa di un'incontenibile Accademia Borgomanero (4-1). Bomber Ricky Poi fa tripletta e arriva a 251 gol in Piemonte! Complimentissimi ad uno dei migliori punteri della nostra regione dilettantistica.

Il BorgoVercelli intanto strappa un buon punto (0-0) ad Alice Castello. Bella vittoria della Biellese contro il fanalino di coda Fulgor (3-0), cade anche il Rivoli (2-1 Oleggio) che è attualmente penultimo. Nel derby torinese 2-1 della Pianese alla ProSettimo.

ECCELLENZA B

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Pro Dronero corsara in casa Vanchiglia (1-3) e capolista solitaria con 12 punti. A quota 10 ecco Pinerolo (0-0 ad Asti) e uno scatenato Hsl Derthona (4-1 al Saluzzo). La Cbs batte 2-1 il Chisola con doppietta di Ramondo e lascia incredibilmente il club di Vinovo all'ultimo posto. Prima vittoria anche per Atletico Torino (3-2 al Centallo) e Canelli (3-1 al Moretta, bis di Bosco e Alfiero).

PROMOZIONE B

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Alpignano davanti a tutti! Secco 3-0 allo Charvensod e sorpasso al Volpiano, che cade 2-1 a Settimo trafitto dalla doppietta di Piroli. Per l'Alpignano a segno Pivesso, Ammendolea e Viano e 10 punti dopo 4 giornate.

Al 3° posto la Nolese (0-4 al San Mauro, lontano parente della squadra dell'anno scorso), al 4° ecco il Lascaris che vince 0-2 ad Ivrea con Rizzo e bomber Cirillo.

Soncini trascini la Rivarolese (2-0), salgono Union Bussoleno e Bsr Grugliasco.

PROMOZIONE C

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Trio Albese-Villafranca-Busca in cima alla classifica a 10 punti, ma nessuno a punteggio pieno dopo 4 turni. Il colpo di giornata è quello dell'Albese (4-0 al Carmagnola), Messineo decide Carignano-Piscinese 0-1 (6 gol in 2 partite del bomber), il Cavour è nelle zone grazie a Pizzolla (0-1 a Sommariva), il Villafranca viene fermato 1-1 dal Valle Varaita mentre Nichelino e Infernotto trovano punti pesanti in casa.

PROMOZIONE D

>> CLASSIFICA E RISULTATI

Quattro su quattro per il Lucento! Primo posto per il club di corso Lombardia, che sbanca 1-2 Trofarello. Dietro a 10 punti ecco Valenzana (1-0 al Barcanova) e Pro Villafranca (2-4 alla Santostefanese). Occhio anche alla rincorsa dell'Acqui, che passa 0-2 ad Ovada.

Nel torinese 2-1 del Pozzomaina ad un Mirafiori che non ha ancora vinto. A zero punti Barcanova e Cenisia, un pareggio per Cit Turin e Carrara che si trovano a metà classifica.

PRIMA CATEGORIA (approfondimenti in settimana)

> CLASSIFICA GIRONE C

> CLASSIFICA GIRONE D

> CLASSIFICA GIRONE E

Nel girone C Valdruento avanti tutta! 4-0 al San Maurizio e decollo a 12 punti, con Gassino e Quart alle spalle.

Nel girone D scettro nelle mani dello Sporting Cenisia, che batte 0-1 il Collegno. Dietro ci sono Pianezza (1-0 al Bacigalupo) e Spazio Talent.

Nel girone E Villar Perosa a punteggio pieno, tallonato dalla neopromossa Villarbasse con Villastellone e Orbassano.