I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, Sarri scarta la difesa a tre, 'basta andare subito in svantaggio'. Il tecnico vuole un approccio più attento con la Spal: "Quando prendi gol non è facile rimontare". Emergenza fasce, cresce l'ipotesi di un arretramento di Matuidi.

Il Milan conferma Giampaolo dopo il ko con il Torino. Da fonti rossonere si apprende che contro la Fiorentina non sarà l'ultima spiaggia per l'allenatore

La Gazzetta dello Sport: Giamburrasca; il Milan dà fiducia a Giampaolo ma ora serve la svolta. Il tecnico al momento non rischia, ma contro Fiorentina e Genoa deve confermare quanto di buono ha fatto vedere nel primo tempo di Torino.

Mondiali Atletica 2019: Caldo e umidità, tra barelle e ambulanze a Doha la maratona è una via crucis. Dossena: "Non respiravo". Oro alla kenyana Ruth Chepngetich in 2h32’43”, il tempo più lento della storia per una campionessa iridata. Condizioni estreme: 32,7 gradi con un’umidità del 73,3%.

Il Corriere dello Sport: Serie A, tutte le probabili formazioni della sesta giornata. La Juve affronta la Spal, mentre la capolista Inter fa visita alla Sampdoria. Il Napoli cerca il riscatto contro il Brescia, così come la Roma, che affronta un Lecce in ottima forma. Lazio in casa contro il Genoa, Milan chiamato a rispondere presente contro la Fiorentina.

Formula 1: Svolta Ferrari, ecco la mossa di Leclerc che Vettel ha apprezzato. Dopo motore e aerodinamica, nuovo vantaggio per la Ferrari: l’armonia ritrovata. Il pilota francese si è scusato per la reazione avuta a Singapore