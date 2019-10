Trail: A Didier Abram e Gloriana Pellissier la Cronoscalata Valnontey-Rifugio Sella

La quinta edizione della Cronoscalata Valnontey-Rifugio Vittorio Sella Memorial Pierino Borettaz – Elmo Glarey – Sergio Sesone è stata vinta da Didier Abrama e Gloriana Pellissier. Gara di corsa in montagna classica, su un percorso di sola salita che da Valnontey (Quota 1666m) sale al Rifugio Vittorio Sella (Quota 2584m), 930 metri di dislivello per circa 5 km di sentiero, con ampi tornanti tutti corribili.

Vittoria di Didier Abram del Pont Saint Martin in 41’07”, seguito sul podio da Sebastien Guichardaz 2° in 43’06” e Matteo Savin 3° in 44’57”. Completano la top ten Thierry Brunet 4° in 45’50”, Davide Gerard 5° in 46’36”, Jacopo Glarey 6° in 47’39”, Niccolò Pernechele 7° in 47’48”, Manuel Abram 8° in 48’05”, Massimo Junod 9° in 48’08” e Leandro Marcoz 10° in 48’49”.

Tra le donne Gloriana Pellissier del Sant’Orso, che in 51’23” regola la concorrenza di Chiara Pino seconda in 53’28”, Denise Alleyson terza in 55’07”, Lisa Borzani quarta in 58’06” e Giuseppina Marconato quinta in 58’46”.

Al trasporto degli zaini degli atleti con i muli ha fatto seguito la premiazione con premi a sorteggio per tutti e il pranzo al Rifugio Vittorio Sella.