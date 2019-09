Hochey ghiaccio: L' impegnativo fine settimana dei Gladiators

- Domani, sabato 28 settembre , primo turno casalingo del campionato nazionale maschile, per l' Under 17 (coach Luca Giovinazzo/Davide Baraldi). Sul ghiaccio di corso Lancieri, alle 18.30, sfida contro l'HCB Foxes Academy (Bolzano);

- Domenica 29 settembre , cioè dopodomani, "prima volta" ad Aosta nel girone interregionale nord-ovest anche per l' Under 15 (coach Luca Giovinazzo/Davide Baraldi). Si giocherà alle 13, contro il Milano Rossoblu;

- Sempre domenica 29, torneo a Como come "riscaldamento" pre-campionato per la Under 11 (coach Michael Lattanzi). Parteciperanno, oltre ai valdostani, i padroni casa dell'Hockey Como, l'HC Varese 1977 e gli svizzeri dell'HC Ascona. Si inizia a giocare alle 12.30.