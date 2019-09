Trail: Sabato 28 settembre gran finale con il Grivola Trail; ad Aymavilles una giornata di festa per Tour Trail Vda

Nella 35 chilometri (dislivello positivo 3.000 metri) sono attese Scilla Tonetti, Denise Avalle, Federica Fazari (vincitrice del Tour Trail 2018) ed Eleonora Serafin. In campo maschile invece occhi puntati su Marco Béthaz, secondo al TotDret, Dennis Brunod, protagonista nelle prime gare del circuito e Nadir Vuillermoz. Nella 25 chilometri, che presenta un dislivello positivo di 2.000 metri, la grande favorita è l’alpina Gloriana Pellissier, con Alex Déjanaz che cercherà il successo tra gli uomini.

Per questioni assicurative le iscrizioni per le due prove competitive verranno accettate fino alle 12 di venerdì 27 settembre. Le quote: 55 euro per la gara lunga, 40 per la 25 chilometri, 15 euro per la non competitiva. Solo per quest’ultima prova le iscrizioni potranno essere effettuate anche sabato mattina, fino alle 9,30.