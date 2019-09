Fondo: Pellegrino e soci tornano sulla neve a Ramsau fino al 4 ottobre, gli under 23 al Passo Stelvio fino al 5 ottobre

La squadra di Coppa del mondo può finalmente tornare a sciare sulla neve con il raduno sul ghiacciaio austriaco di Ramsau. Il team diretto da Marco Selle sarò impegnato da oggi fino a venerdì 4 ottobre con Federico Pellegrino, Franceso De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Elisa Brocard, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Caterina Ganz e Anna Comarella. Assente giustificato Stefan Zelger. In programma al mattino sessioni sulla neve, alternate al pomeriggio con test sulla pista d'atletica, skiroll e lavori in palestra.



Il team under 23 si allenerà invece al Passo dello Stelvio da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre con Lorenzo Romano, Stefano Dellagiacoma, Simone Da Prà, Luca Del Fabbro, Davide Graz, Paolo Ventura, Martin Coradazzi, Cristina Pittin, Martina Bellini, Francesca Franchi, Rebecca Bergagnin con l'allenatore responsabile Pietro Piller Cottrer e i tecnici Renato Pasini, Luciano Cardini, Stefano Zampieri e Michela Andreola.