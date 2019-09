Ugo Navillod a Sanremo all’Assemblea Generale Associazione Italia Arbitri

“Questa è un’AIA dove si investe sui ragazzi, noi lo facciamo con grande tranquillità e serenità” ha detto il Presidente Nicchi commentando un filmato relativo ai raduni e all’attività nazionale dalla CAN A alla CAN BS. “Questi ragazzi sono il futuro – ha aggiunto – il nostro simbolo ci ha fatto crescere prima come uomini e donne e poi anche come arbitri. Chi lo indossa merita rispetto”.

Foto di gruppo presidenti Aia Piemonte e Valle d'Aosta

“Dietro al professionismo c’è un lavoro incredibile, composto da sacrificio, sudore, voglia di fare ed emozione - ha detto il Responsabile della CAN A Nicola Rizzoli – ma dietro c’è anche la parte più nascosta che va dalla CAN B fino alle Sezioni“. Rizzoli si è poi rivolto ai Presidenti in sala: “Noi abbiamo la responsabilità di far vedere la luce finale, voi ne avete una ancora più grande con la formazione e la selezione dei ragazzi. Fatelo con consapevolezza e passione”.

L’Assemblea, come ha commentato Ugo Navillod, ha dedicato grande attenzione alla promozione dei corsi: “Da attuare anche tramite i canali social perché sono lo strumento con cui veniamo in contatto con i giovani”. Ai Presidenti in sala è stato infatti mostrato un filmato promozionale, che sarà inviato a tutte le Sezioni ed ai CRA e CPA, con immagini e interviste ad arbitri della CAN A. Zaroli ha infine illustrato il progetto ‘Quarta Categoria’ riservato a ragazzi con disabilità mentale.

Si è poi parlato del progetto Talent & Mentor, con i raduni per arbitri di calcio, futsal woman e assistenti, degli OA DAY, delle nuove modalità di distribuzione di materiale tecnico e dei criteri di valutazione da parte degli osservatori.

Il Presidente Marcello Nicchi ha poi presentato la copia del volume “Lo spirito e le direttive della funzione di arbitro” scritto da Giovanni Mauro nel 1928 che è stato donato a tutti i presenti in sala. “100 anni fa scrivevano in 20 pagine quello che accade oggi” ha detto.