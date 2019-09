Trail: I runner Arrancabirrai invadono Courmayeur

Conto alla rovescia per la gara di corsa in montagna più goliardica e divertente della Valle. Sono infatti 1300 gli hippies pronti a portare 'Peace, love and music' alla 14esima edizione dell’Arrancabirra, in programma sabato 5 ottobre a Courmayeur.

Con un sondaggio lanciato su Facebook oltre 500 followers della gara organizzata dalla VdA Trailers hanno decretato la vittoria della manifestazione - che quest'anno si chiamerà ArrancaWoodstock in onore del 50esimo anniversario del mitico festival - con il 66% dei voti contro il 34% per la 'ArrancaMoon'.

Il percorso sarà sempre il solito, cioè il giro classico da 18 chilometri (1410 metri di dislivello positivo) che prevede, dopo la partenza dal Municipio di Courmayeur, la salita a La Suche, i passaggi a Curru e alla Tête de la Tronche, per poi arrivare al Parco Bollino, sempre a Courmayeur.

In caso di maltempo, il giro sarà ridotto a 13 km su Tirecorne e La Suche. La decisione sul tracciato verrà presa due giorni prima, in base al meteo. Il tempo limite per concludere la gara sarà di otto ore.

Il programma prevede la consegna dei pettorali nella sera di venerdì 4 ottobre 2019, dalle ore 19 alle 22, al Parco Bollino (è necessario portare con sé documento di identità e copia del certificato medico agonistico: ogni corridore può ritirare solo il proprio pettorale presentando un regolare documento di identità), oppure direttamente la mattina della partenza, dalle 7.30 alle 9.30, sempre al Parco Bollino.

Lo start invece è previsto per ore 10 in Viale Monte Bianco, mentre il traguardo è fissato al Parco Bollino, fino alle 18. Dalle 16,30 in poi le premiazioni. Il pranzo è gratuito per tutti i corridori, mentre per accompagnatori e spettatori il costo è di 15 euro. La festa proseguirà poi fino alle 22 con musica live revival e DJ set.