Europei di calcio a 5 non vedenti di Roma, Italia 6^

Ai Campionati Europei IBSA (International Blind Sports Federation) di calcio non vedenti, netta sconfitta per l’Italia contro la Russia (0-5) nella finale per il 5°e 6° posto. Al centro di Preparazione Paralimpica di Roma, privi del bomber Paul Iyobo (infortunato), gli azzurri resistono per quasi tutto il primo tempo, poi subiscono la rete di Shelaev che rompe l’equilibrio. Nella ripresa i russi, campioni d’Europa uscenti, dilagano con Ivanov (doppietta), Egorov su rigore e Manzhos. Per l’Italia il sesto posto rappresenta comunque un piccolo passo in avanti rispetto al torneo continentale di due anni fa, quando gli azzurri chiusero l’Europeo di Germania in settima posizione.

“Siamo contenti del nostro cammino”, dice Sandro Di Girolamo, presidente della Fispic (Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi), “abbiamo un gruppo giovane che ha ampi margini di crescita. Chiaramente aver perso due giocatori, Iyobo e Tomberli, nel match con la Romania ha complicato i piani, però i ragazzi hanno il massimo”. Sulla stessa linea il ct Rossano Mastrodomenico. “Nelle ultime tre gare siamo andati in difficoltà a causa delle assenze”, le parole del ct azzurro, “non avevamo più cambi a disposizione e la stanchezza si è fatta sentire. Siamo comunque soddisfatti del lavoro svolto negli ultimi due anni e questo ci fa ben sperare per il futuro”.

La Romania, invece, ha superato la Grecia (4-0, tripletta di Krisztian Kovacs e gol di Alexandru Cucu) chiudendo al 9° posto, invece, nel match che metteva in palio la 7^ posizione, la Germania ha sconfitto il Belgio (2-0, reti di Petkas e Fangmann). Oggi sono in programma le ultime due gare dell’Europeo. Alle 11,30 finale 3°/4° posto tra Turchia e Inghilterra, alle 15 la partita che assegnerà il titolo. Di fronte Spagna e Francia, che grazie all’accesso alla finalissima sono già qualificate per le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

LE GARE DI LUNEDÌ 23 settembre

ORE 11 – ROMANIA-GRECIA (9°/10° POSTO) 4-0

ORE 15,30 GERMANIA-BELGIO (7°/8° POSTO) 2-0

ORE 17,30 ITALIA-RUSSIA (5°/6° POSTO) 0-5

LE GARE DI OGGI, MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

ORE 11,30 INGHILTERRA-TURCHIA (FINALE 3°/4° POSTO)

ORE 15 SPAGNA-FRANCIA (FINALISSIMA 1°/2° POSTO)

ALBO D’ORO CAMPIONATI EUROPEI

1997 SPAGNA

1999 SPAGNA

2003 SPAGNA

2005 SPAGNA

2007 SPAGNA

2009 FRANCIA

2011 FRANCIA

2013 SPAGNA

2015 TURCHIA

2017 RUSSIA