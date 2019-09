Calcio: U16/19, Male le valdostane nella terza giornata

Molte ombre e poche luci nella terza giornata di campionato per le sei formazioni valdostane impegnate nei campionati giovanili interregionali.

Under 16

Sorride, ed è il solo, il Grand Paradis di mister Emilio Vallet, che ha calato il poker sulla Strambinese: un 4 a 0 che non ammette discussione su quanto si è visto in campo. Dominio assoluto dei valdostani che con questa vittoria salgono al terzo posto in classifica. A segno Sedda con una doppietta, poi Vallet e Zanardi. Dopo il 9 a 1 rifilato dal Rosta, ancora una sonora batosta subita dall'Aygreville di mister Anania ad opera del Lascaris che ha vinto per 7 a 0: cronaca del match a senso unico, con i piemontesi all'attacco e i valdostani incapaci di difendersi e contrattaccare.

Il Fenusma di mister Iacobucci prende una dura lezione di calcio dal La Chivasso, che sul campo di casa chiude il match sul 4 a 1; unica rete dei valdostani siglata da Mecugni e poco altro da dire di una partita giocata dal blucerchiati in modo a dir poco svolgiato.

Piangono anche mister Fermanelli e il suo Charvensod, tornati da Venaria con un passivo di 3 a 0: implacabili i torinesi che hanno saputo approfittare del netto calo fisico evidenziato dai valdostani.

Under 19

Il Pro Eureka ha domato facilmente in terra valdostana lo spento Charvensod di mister Volpone: è finita 3 a 0 per i piemontesi ma se solo la metà dei pali e delle occasioni sprecate dallo Charva si fosse concretizzata, il risultato sarebbe stato ben diverso.

E' finita invece con un pareggio che ha accontentato tutti il derby tra l'Aosta 511 di Paonessa e il Saint-Vincent/Chatillon di mister Grenier: In vantaggio gli aostani con Ortu al 14°, dopo un quarto d'ora pareggio dei termali con Esquisito; al 43° nuovo vantaggio dei rossoneri con Platì ma al 33° della ripresa Lombardini fissa il risultato sul 2 a 2: bel match giocato da entrambe le squadre con notevole carica agonistica e voglia di fare risultato.