Arti marziali: Luca D'Isanto torna sul ring di kickboxing, 'sarà una guerra'

Cercherà la 45esima vittoria su 68 incontri in carriera contro l'esperto pugile Salvatore Castro, terzo posto in classifica mondiale 60 kg Oktagon, l'atleta del Fighting Club Aosta Luca d'Isanto, campione del Mondo 2018 di arti marziali Wku K1. La sfida di kickboxing K1 è programmata per sabato 26 ottobre sul ring dell'Hurricane Club di via Magenta a Milano, nell'ambito del cartellone degli eventi di Petrosyanmania 2019.

D'Isanto non mette piede sul quadrato dallo scorso marzo, quando a Tolosa è stato sconfitto ai punti nel Prestige match di savate (categoria 65kg), dal sei volte campione del mondo e padrone di casa Modibo Diarra. Poi ad aprile ai Campionati italiani di Pescara il pugile aostano non riuscì nemmeno a salire sul ring, colpito da un attacco influenzale. In questi giorni D'Isanto sta svolgendo allenamenti mirati a conseguire maggiore resistenza, fiato e ritmo cardiaco costante, oltre al potenziamento muscolare.

"Sarà una sfida durissima - anticipa D'Isanto ad Aostasports - siamo pugili con caratteristiche e capacità tecniche simili, entrambi siamo determinati a vincere al meglio delle condizioni...insomma prevedo un'onesta battaglia...".

"Castro è un pugile molto forte - commenta Manuel Bethaz, titolare del Fighting Club Aosta e allenatore di D'Isanto - abituato a combattimenti con campioni del calibro di Luca, sono entrambi due autentici 'picchiatori' che certamente non si risparmieranno sul ring. Ci stiamo allenando due volte al giorno: la sfida è sui tre round di tre minuti ciascuno, cercheremo di tenere il ritmo alto e di portare il maggior numero di colpi pesanti; ce la giocheremo sulla perfetta esecuzione degli scambi, così come sicuramente tenterà di fare Castro".