Nadir Maguet, Campione Europeo di Vertical Km, ha conquistato la sua prima vittoria nel circuito GTWS.

Nadir Maguet era arrivato 2° al Ring of Steall lo scorso anno dietro a Kilian e 2° anche alla Marathon du Mont Blanc e alla Dolomyths Run in questa stagione. Sabato Maguet è andato veramente forte e ha vinto in 3h14’47”.

Alle spalle delle valdostane è arrivato lo svizzero Marc Lauenstein con un tempo di 3h19’37”.