Tsan: Lo Chambave I guida girone A e campionato

Ha vinto il 'big match' contro il Saint-Vincent, l'agguerrita formazione dello Chambave che ora guida il girone A di serie A del campionato di tsan ed è primo in classifica generale per somma di punti.

I 'chambaven' si sono imposti per 1844 a 1768 guidati da Denis Perrin, che non ha sbagliato nessuna paletau così come Manuel Danna è stato il migliore alla pertse. Per il Saint-Vincent, perfetta la prestazione di Patrick Vout.

Il Montjovet II ha invece sconfitto il Verrayes I, fanalino di coda del girone, per 2960 a 1640. Per il girone b che completerà le sfide del turno di campionato sabato 28 settembre, il Brisma I ha sconfitto il Verrayes II per 1757 a 1051, migliori in campo Micael Comin per il Verrayes e Mirco Volget per il Brisma.