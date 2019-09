Rebatta: Jovençan vince in extremis e scala la classifica

Ha sfidato la prima in classifica e, dopo una prima parte di gara in surplace, l'ha battuta in un'emozionante seconda manche.

Così è andato ll combattuto match tra il vincitore Jovençan e lo sconfitto Doues B nel campionato di Prima categoria di rebatta; gara disputata sul campo di Brissogne dove per il Jovençan si è messo in luce Terence Tessarin: suoi 144 dei 622 punti con i quali nella seconda frazione di partita la formazione dell'envers ha avuto la meglio sul Doues.

La classifica vede il Doues B in testa con 1171 punti seguito per un solo punto di differenza dal Jovençan (1170); terzo posto per il Doues A (1157), quarto il Gressan (1134) e quinta posizione per lo Chevrot (0163).