Calcio: Ecc/A, Jeantet (PDHA) in testa alla classifica marcatori

Dopo tre giornate inizia a comporsi la classifica marcatori del campionato di calcio di Eccellenza. E'guidata dal centravanti del PDHAE Alex Jeantet, con tre reti insieme a Niang Atou dello Stresa, Alfono Mascolo della Pianese, Nicolò Colombo della Romentinese. E cresce di domenica in domenica il nuovo acquisto del PDHAE, l'attaccante Simone Menabò, che nei due match giocati sui tre in calendario ha segnato un gol a partita. Menabò è al secondo posto in classifica insieme ad altri otto centravanti tra i quali un altro valdostano, Emanuele Mazzocchi dell'Aygreville.

Per il PDHAE, Alessando Comentale e Dansu Modou hanno segnato una rete in tre partite disputate, mentre sono ancora a secco gli attaccanti François Dayné e Orazio Orofino.

In casa Aygreville hanno invece 'timbrato' la porta con un gol tutti gli attaccanti e i centrocampisti: André Cunéaz, Manuel Brunod, Andrea Bianco e Damiano Furfori.